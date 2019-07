VIDEO | Sergio Rubini saluta Giovinazzo per 'Cinema sotto le stelle': "Ormai è un orgoglio essere pugliesi"

Uno speciale videosaluto all'amministrazione e alla popolazione di Giovinazzo. Davanti alla camera - come nell'attività professionale - l'attore e regista Sergio Rubini, che ha voluto così ringraziare il comune barese per aver proiettato il suo ultimo film, 'Il grande spirito', nella rassegna 'Cinema sotto le stelle'. E il videosaluto diventa occasione anche per ricordare quanto è bello essere pugliesi, con una battuta: "Anche Benigni ormai dice di essere di Corato".