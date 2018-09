Arrestato autore della sparatoria al San Paolo, Decaro: "Ringrazio la polizia, ma servono più agenti"

“A meno di ventiquattr’ore dall’agguato è stato assicurato alla giustizia l’autore della sparatoria di ieri al quartiere San Paolo. A nome di tutta la comunità barese ringrazio il Questore e tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando giorno e notte per riportare giustizia e tranquillità in città". Con una nota, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta la notizia dell'arresto del 37enne Biagio Piscotti, responsabile reo confesso della sparatoria avvenuta ieri nel quartiere San Paolo per motivi familiari.

Il primo cittadino ha poi concluso la nota, riprendendo una richiesta già fatta nei giorni scorsi visto il susseguirsi di episodi di sangue in città: