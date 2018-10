La pioggia sferza Carbonara, rinviata la processione dedicata a San Michele Arcangelo

Neanche il telo è riuscito a salvare la statua di San Michele, costretta ieri pomeriggio a una toccata e fuga all'esterno della chiesa di Santa Maria del Fonte, a Carbonara, prima che il maltempo obbligasse ad annullare la processione di gala. E così per i residenti del quartiere a sud di Bari tocca aspettare ancora qualche ora per prendere parte ai festeggiamenti dedicati all'Arcangelo.

Come ricorda su Facebook anche la parrocchia, infatti, la manifestazione è stata spostata a questo pomeriggio, per la precisione alle 16.30, "con identico percorso previsto per la processione del lunedì". Sperando che la pioggia dia tregua ai fedeli, altrimenti alla statua di San Michele Arcangelo toccherà ancora una volta 'incappucciarsi'.