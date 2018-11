Ciak per 'Passeggeri notturni' in piazza Umberto: il giardino si trasforma in set cinematografico

Non solo Madonnella e il lungomare, anche il centro di Bari si sta trasformando per qualche ora in set cinematografico per le riprese di 'Passeggeri notturni'. La produzione della fiction Rai ispirata all'omonimo libro di Gianrico Carofiglio si è spostata in giornata in piazza Umberto, dove sono stati sistemati i mezzi e le attrezzature, sotto la direzione del regista Riccardo Grandi.

Alcune foto del set sono state diffuse dal Comitato di Piazza Umberto, che ha poi segnalato anche gli interventi di manutenzione straordinaria in corso nel giardino comunale. Gli operai stanno infatti riasfaltando i viali, dove erano presenti decine di buche e dossi provocati anche dalle radici degli alberi. Un problema più volte segnalato dai residenti, insieme alla presenza di rifiuti e arredi rovinati nell'area a pochi passi dalla stazione. E che ora sono anche pronti a presentare un esposto indirizzato a sindaco e questore.