Doppio ciak per le strade di Bari, in città le riprese di 'Passeggeri Notturni' e 'Mollami': scattano i divieti

Novembre ricco di ciak per le strade di Bari: fino a al termine del mese, infatti, saranno attive due differenti produzioni cinematografiche. La prima, tra Madonnella e il lungomare, riguarderà 'Passeggeri Notturni', opera tratta dall'omonimo libro di Gianrico Carofiglio, diretta da Riccardo Grandi e prodotta da Anele Srl, in città fino al 30 novembre. Un'altra crew, invece, sarà impegnata a girare la pellicola 'Mollami', diretta da Marco Gentiloni e prodotta dalla Italian International Film, che vedrà una parte delle riprese tra Monopoli e il capoluogo regionale. Per consentire le riprese, il Comune e la Polizia Locale hanno predisposto diverse limitazioni al traffico.

Limitazioni per 'Passeggeri Notturni'

Dalle ore 00.01 del 12 novembre alle ore 24.00 del 30 novembre, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

Corso Sonnino: tratto compreso tra via Cattaro e via Spalato, lato numerazione civica pari; tratto compreso tra via Pisani e via Positano, lato numerazione civica dispari; tratto compreso tra via Corfù e via Arc. Vaccaro, ambo i lati; via Cattaro, ambo i lati, tratto compreso tra via Dalmazia e c.so Sonnino; via Giandomenico Petroni, lato destro nel senso di marcia del tratto compreso tra il civ. 2/a e c.so Sonnino; via Cognetti, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via De Nicolò e via Bozzi; via Bozzi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Cognetti ed il civico 49; largo Adua, ambo i lati, tratto compreso tra il lungomare sen. A. Di Crollalanza e via Abbrescia; piazza A. Diaz, lato giardini, tratto compreso tra il lungomare sen. A. Di Crollalanza ed il prolungamento di via Goffredo Di Crollalanza; via Arcivescovo Vaccaro, ambo i lati, tratto compreso tra il civ. 19 e corso Sonnino; via Montenegro, ambo i lati; via De Giosa, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti; via Abbrescia, ambo i lati, tratto compreso tra via Imbriani e via Cardassi; via De Romita, ambo i lati, tratto compreso tra via Abbrescia e via Goffredo Di Crollalanza; via Nicolai, ambo i lati, tratto compreso tra via Cairoli e via De Rossi; via De Gemmis, ambo i lati, tratto compreso tra via Lembo e via Campione; piazza Umberto I: tratto compreso tra via Prospero Petroni e via Beatillo; tratto compreso tra via Sparano ed il civ. 7, ambo i lati;

Dalle ore 00.01 del 12 novembre alle ore 24.00 del 30 novembre, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle seguenti strade e piazze:

Via Montenegro; via De Romita, tratto compreso tra via Abbrescia e via Goffredo Di Crollalanza;

Limitazioni per 'Mollami'

Dalle ore 18.00 del giorno 12 novembre 2018 dalle ore 18.00 del giorno 17 novembre 2018 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulla via S. Matarrese, ambo i lati della carreggiata con direzione di marcia e compresa tra via Card. Ciasca e viale Beato J. Escrivà.