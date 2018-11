A Bari le riprese del film 'Lo spietato' con Riccardo Scamarcio: scattano i divieti

Si girano tra il quartiere San Girolamo, Stanic e la zona di confine tra Quartierino e Libertà le riprese de 'Lo Spietato', il nuovo film con Riccardo Scamarcio diretto da Renato De Maria. Bari è tra le città scelte come sete per il lungometraggio, ambientato tra gli anni '70 e '90, insieme a Milano e Foggia.

Per consentire lo svolgimento delle riprese, in programma in città oggi lunedì 19 e domani martedì 20 novembre, su richiesta della Bibi Film Tv Srl sono state disposte le seguenti limitazioni alla circolazione:

Il giorno 19 novembre 2018:

1. dalle ore 12.00 alle ore 23.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade:

a. via P. Del Prete, ambo i lati;

b. viale O. Respighi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra l’ingresso della Pineta di S. Francesco e la via P. Del Prete;

2. dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulla via P. Del Prete;

II. Dalle ore 18.00 del giorno 19 novembre 2018 alle ore 03.00 del giorno 20 novembre 2018 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sul viale L. Pasteur, lato destro nel senso di marcia del tratto compreso tra l’uscita del sottovia G. Filippo e il civico 12;

III. Dalle ore 22.00 del giorno 19 novembre 2018 alle ore 03.00 del giorno 20 novembre 2018 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul sottovia G. Filippo, ambo le carreggiate;

IV. Dalle ore 13.00 del giorno 20 novembre 2018 alle ore 02.00 del giorno 21 novembre 2018 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguanti strade:

a. I trav. strada Glomerelli;

b. trav. al n. 4 di strada Glomerelli;

V. Il giorno 20 novembre 2018, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulla I trav. strada Glomerelli;

VI. Dalle ore 21.00 del giorno 20 novembre 2018 alle ore 02.00 del giorno 21 novembre 2018 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” ” sulla trav. al n. 4 di strada Glomerelli.