Tra Gravina e Matera il set di 007: l'attore Daniel Craig in aeroporto a Bari

E' arrivato questa mattina all'aeroporto di Bari, a bordo di un aereo privato dal Canada, l'attore Daniel Craig. Protagonista dell'ultimo episodio di '007', che si gira in queste settimane tra Gravina e Matera, Craig, dopo essere stato accolto dal personale di AdP, è ripartito in auto alla volta della capitale europea della cultura per raggiungere il set di 'No time to die', dove le riprese sono già in corso. Nelle scorse settimane è toccato a Gravina, con spettacolari inseguimenti nella zona rupestre della città murgiana.