Ciak si gira a Madonnella con 'L'amore non si sa': riprese prorogate fino a Ferragosto, scattano i divieti

Saranno prorogate di 5 giorni, fino al 15 agosto, a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori del cinema, le riprese in corso a Bari del film 'L'amore non si sa', per la regia di Marco Di Noto. Il Comune, d'intesa con la Polizia Locale, ha quindi predisposto il divieto di sosta dalle 00.01 del 5 agosto fino alle ore 24 del 14 agosto su via Dalmazia, nel tratto compreso tra via Spalato e via Cattaro. Nel cast della pellicola, prodotta da Ideacinema, anche Antonio Folletto, Silvia D'Amico e Diane Fleri.