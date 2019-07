Alvaro Vitali a Cellamare: nel centro storico si gira la serie 'Il Commissario Spiedone'

Alvaro Vitali, star dei B-movie italiani nel ruolo di 'Pierino', torna in Puglia per prendere parte alle riprese di una serie tv ispirata proprio al genere che spopolò negli anni '80. L'attore è infatti nel cast del 'Commissario Spiedone', di cui una puntata è stata girata nel centro storico di Cellamare nel week-end. A darne l'annuncio è stato il primo cittadino del comune barese, Gianluca Vurchio.

La serie è andata in onda a partire dal 26 giugno sul canale 'Viva l'Italia channel'. "Punteremo a valorizzare il nostro paese con altri attori e registi che potranno beneficiare del nostro territorio - ricorda il primo cittadino - puntando anche alle nostre attività commerciali ed ai b&b presenti nel nostro comune.

Grazie a tutti ed in particolare agli attori tutti che questa mattina hanno lavorato a Cellamare, portando il nostro nome in contesti televisivi".