Domenica a rischio pioggia nel Barese, la Protezione civile: "Precipitazioni da isolate a sparse fino a lunedì"

Rischia di trasformarsi in una domenica da dimenticare, almeno sotto il profilo meteo, quella del 26 agosto. Nel pomeriggio la Protezione civile ha diramato una nota relativa ai fenomeni temporaleschi previsti in Puglia "dalle 9 del 26/08/2018 e per le successive 24-36 ore". Nella nota si parla di rischio di precipitazione da isolate a diffuse a carattere di rovescio e temporale, che però interesseranno principalmente l'area settentrionale della Puglia, mentre si va "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale negli altri settori", quindi anche nell'area del Barese. Nuovi fenomeni temporaleschi dopo quelli di stamattina a Bari, che hanno creato più di un problema ai passanti in città.

I fenomeni saranno accompagnati da "frequenti attività elettrica, - spiega la nota - locali grandinate e forti raffiche di vento". Una situazione meteo che ha portato la Protezione civile a diramare l'allerta gialla per il rischio idreologico nella Puglia centrale adriatica, che sale ad arancione nella zona garganica.