Red Bull Cliff Diving, nella tappa di Polignano domina Gary Hunt. Quarto posto per l'azzurro De Rose

Non ha portato fortuna al tuffatore Alessandro De Rose, la tappa polignanese del Red Bull Cliff Diving, l'ormai tradizionale gara di tuffi dalla scogliera di Lama Monachile. L'atleta italiano si è fermato infatti a un passo dal podio dopo la sessione pomeridiana: quarta posizione con il punteggio di 358,20. A vincere l'unica tappa italiana della competizione internazionale è l'inglese Gary Hunt, seguito dall'americano Andy Jones e dal ceco Michail Navratil.

Per la categoria femminile, invece, sul podio sono salite Rhiannan Iffland (Australia), Maria Paula Quinto Torres (Colombia) e Yana Nestsiarava (Bulgaria). Nessuna rappresentante del tricolore italiano in questa categoria. Per aggiudicarsi le medaglia, ognuno degli atleti doveva tuffarsi dalla piattaforma posizionata a 27 metri d'altezza (20 per la categoria femminile) sugli scogli a picco del borgo che ha dato i natali a Domenico Modugno. Migliaia i curiosi e gli appassionati ammassatisi sul ponte ai lati della scogliera per godersi i tuffi acrobatici degli atleti. Archiviata la tappa polignanese, ora per i tuffatori è già tempo di pensare alla quarta tappa del torneo, in programma il 22 giugno a Sao Miguel, in Portogallo.