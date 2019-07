Decaro e gli auguri alla Ssc Bari per il ritiro: "Ottimi i nuovi acquisti". Futuro dello stadio: "Aprirlo ai concerti internazionali"

Il sindaco di Bari Antonio Decaro, a margine della conferenza di presentazione, a Palazzo di Città, sull'ordinanza anti-cinghiali al San Paolo, ha fatto gli auguri alla Ssc Bari partita per il ritiro di Bedollo, in Trentino, in vista del prossimo campionato di Serie C. Un torneo che dovrebbe vedere i biancorossi nuovamente protagonisti dopo la cavalcata vincente in D dello scorso anno. Le prime battute della campagna acquisti, infatti, hanno tracciato un Bari potenzialmente competitivo per la vittoria finale: "Gli acquisti fatti fino ad ora - dice Decaro, pronto a rifare con convinzione l'abbonamento per la prossima stagione - sono di categoria superiore. Mirko Antenucci è un bomber di serie A che si andrà ad amalgamare con gli altri riconfermati. Da tifoso mi auguro che Bari possa velocemente tornare nella serie che le spetta, la A, essendo un capoluogo di regione, avendo la sesta tifoseria d'Italia".

"Eventi internazionali, San Nicola riferimento per il Sud"

Il primo cittadino ha anche parlato brevemente della questione stadio San Nicola. In questi giorni si attende il completamento della gara d'affidamento quinquennale della struttura. L'unica proposta è stata presentata lo scorso 28 giugno dalla Ssc Bari, favorita, salvo intoppi, per l'assegnazione. Il San Nicola, secondo Decaro, potrebbe essere utilizzato sempre di più anche per appuntamenti musicali di richiamo: "Chiederò a De Laurentiis, se la società vincerà il bando - dice - di organizzare un grande concerto internazionale. Da sindaco sono riuscito a portare Ligabue, Pausini, Antonacci e il mio invito è quello di utilizzare lo stadio anche per i grandi spettacoli. In questi mesi abbiamo potuto notare un notevole interesse generale a realizzare show in un impianto che è riferimento per il Sud Italia"