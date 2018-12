Rivoluzionare la Costa Sud di Bari con parchi e servizi: 32 proposte progettuali per il concorso internazionale

Trentadue proposte progettuali per il corso internazionale di idee 'Bari Costasud', destinato alla riqualificazione del litorale a sud-est del capoluogo pugliese. Oggi 20 dicembre, alle 13, scadevano i termini per la presentazione dei progetti che saranno valutati da una commissione guidata da Josè Maria Ezquiaga, presidente dell'Ordine degli Architetti di Madrid, dal prossimo 20 gennaio. Il concorso internazionale intende ridefinire l'intero tratto di costa con un nuovo affaccio sul mare attraverso la realizzazione di un grande parco pubblico per tenere insieme le differenti nature dei luoghi, riqualificando il quartiere Japigia con tessuti urbani comprendenti case, servizi, negozi e attività per il tempo libero.

“L’ampia partecipazione conferma che la strada intrapresa attraverso la stesura di un documento di orientamento alla progettazione denso e articolato, costruito anche attraverso il confronto serrato con i cittadini e i diversi attori territoriali, è quella giusta - ha commentato l'assessore cittadino all'Urbanistica, Carla Tedesco -. Questa porzione di città merita una risposta progettuale adeguata alla complessità del tema”.