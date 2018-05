Ronde di volontari contro i roghi, il Municipio IV chiama a raccolta le associazioni

Mentre le indagini sull'ultimo grosso incendio avvenuto due giorni fa nella zona dello stadio vanno avanti, Comune e Municipio IV chiamano a raccolta anche volontari e associazioni nella lotta al fenomeno dei roghi di rifiuti.

Sul sito del Comune è stato pubblicato infatti l'avviso pubblico per l'affidamento, con l'erogazione di un contributo, "del servizio volontario di vigilanza ambientale". Uno strumento in più, insieme alle fototrappole già annunciate dal sindaco e ai droni che dovrebbero presto entrare in funzione, per cercare di contrastare un problema che allarma sempre più i residenti di Carbonara, Santa Rita, Ceglie e Loseto. L'idea di fare appello alle associazioni e organizzazioni operanti in particolare nell'ambito della promozione della tutela ambientale nasce da una delibera precedentemente approvata dal Municipio proprio relativa alle misure da intraprendere per combattere il fenomeno dei roghi. Il bando, con scadenza il prossimo 31 maggio, prevede un contributo pari a 5mila euro.

Intanto, spiega il presidente del IV Municipio Nicola Acquaviva, alcuni proprietari dei fondi interessati dal problema, sollecitati dal Comune, stanno provvedendo a ripulire i terreni e posizionare recinzioni per impedire l'abbandono dei rifiuti che vengono poi dati alle fiamme.