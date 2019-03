Le strade di Rosa Marina sono "pubbliche", il consorzio del villaggio: "Impugneremo la sentenza"

Le strade del complesso turistico di Rosa Marina sono "pubbliche": è la sentenza emessa dal Got del Tribunale di Brindisi a seguito di una citazione di un consorziato contro il consorzio del villaggio nelle vicinanze di Ostuni frequentato da numerose famiglie baresi. La decisione, come è spiegato sul gruppo facebook 'Rosa Marina nel cuore', riguarda un ricorso presentato per "ottenere la la servitù di passaggio dai suoli esterni ed adiacenti a Rosa Marina. Di sua proprietà, con l'intento di realizzare una lottizzazione".

Cosa dice la sentenza sulle strade di Rosa Marina

La sentenza, spiegano alcuni consorziati, va nella direzione opposta a quanto stabilito da un'assemblea, anni fa, che aveva "respinto la richiesta formulata in tal senso che avrebbe messo in discussione i confini di lottizzazione ed appesantito il Villaggio di numerose altre unità abitative svilendo così il valore delle nostre Ville" scrive il presidente del Consorzio, Francesco Paolo De Mattia il quale ha aggiunto che questo non è l'unico "episodio volto ad ottenere una servitù di accesso nel Villaggio di Rosa Marina, a cui - sottolinea -ci stiamo opponendo affinché i confini della lottizzazione originaria rimangano fermi e immutabili, così come indica lo Statuto del Consorzio all’articolo 1".

Il consorzio: "Impugneremo la sentenza"

Il consorzio ha già annunciato che impugnerà la sentenza, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce " per tutelare gli interessi della generalità dei Consorziati e riaffermare i corretti principi giuridici che regolano il nostro Villaggio". La richiesta sarà avanzata dall'Amministrazione uscente e da quella che sarà eletta il prossimo 7 aprile nel corso dell'assemblea per il rinnovo cdi CdA e Revisori dei Conti.