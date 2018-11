Luci accese sul Lungomare, il ritorno della ruota panoramica: "A grande richiesta nuovamente in città"

Dopo alcuni giorni dedicati al montaggio delle strutture, è stata inaugurata ufficialmente la ruota panoramica in largo Giannella, sul lungomare di Bari. Si tratta di un atteso ritorno dopo il successo dello scorso anno e della prima metà di questo 2019. A partecipare all'inaugurazione, il sindaco Antonio Decaro: "È un’attrazione che porta con sé colori e luci che rendono il clima natalizio più suggestivo - afferma - e ci proiettano, inoltre, in una dimensione internazionale. L’anno scorso ha riscosso successo e suscitato grande entusiasmo tra i cittadini e i turisti, e quindi abbiamo fortemente voluto che tornasse in città in concomitanza con l’arrivo delle festività. Voglio anche aggiungere che guardando la città dall’alto è più facile ammirarne tutta la sua bellezza ed essere più orgogliosi di ciò che siamo. Ringrazio la Camera di Commercio che ancora una volta ha lavorato per rendere il nostro territorio più attrattivo”.