La ruota panoramica saluta Bari, festa sul lungomare prima della 'partenza': "Per sei mesi simbolo della città"

Per sei mesi è entrata a far parte del panorama della città, diventando di fatto uno dei 'soggetti' più immortalati negli scatti di baresi e turisti e regalando ai suoi passeggeri una vista mozzafiato. Arrivata a Bari in occasione della festa di San Nicola del 6 dicembre, dopo due proroghe di alcuni mesi, e dopo aver fatto da sfondo all'altra festa dedicata al Santo Patrono, la Sagra di maggio, la ruota panoramica lascerà la sua postazione in largo Giannella lunedì prossimo.

Per l'occasione la Confcommercio - che ha portato la 'Diamond Wheel a Bari insieme al Comune - annuncia una "festa di arrivederci" che si terrà domenica prossima, 13 maggio, dalle 17 alle 20, con musica e animazione.

"In quasi sei mesi di apertura al pubblico – spiegano dalla 'Diamond wheel' – sono stati davvero pochi i giri saltati a causa del vento e il riscontro numerico di presenze è stato positivo. La presenza anche di turisti stranieri, è stata molto e questo ci fa molto piacere"

"Un’attrazione senza età - spiega Alessandro Ambrosi, presidente di Confcommercio Bari - la ruota panoramica che attrae ancora per il suo fascino intrinseco carico di magia. Ragazzini, famiglie giovani o più attempati su quelle cabine hanno provato emozioni forti alla vista di panorami mozza fiatanti. Siamo felici di aver potuto offrire non solo alla città di Bari, ma anche ai comuni delle due province una tale opportunità. Ora stiamo lavorando su altro, ma non posso aggiungere proprio nulla…sarà anche questa una bella sorpresa".