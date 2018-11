La ruota panoramica torna ad illuminare il lungomare: venerdì prossimo l'inaugurazione

Tornerà ad illuminarsi venerdì prossimo e resterà in città fino a maggio, per la festa di San Nicola. L'appuntamento per l'inaugurazione della ruota panoramica in largo Giannella è per venerdi 16 novembre alle ore 17.00.

Ancora una volta, la Diamond Wheel voluta in città dalla Confcommercio Bari e Bat, permetterà ai baresi e non, di godersi il panorama di Bari dai 55 metri d'altezza già a partire dal prossimo weekend.

La ruota è una struttura alta circa 55 metri e pesa circa 300 tonnellate, possiede 28 cabine che a loro volta ospitano sei passeggeri per un totale di una capienza di 168 posti, e resterà attiva fino a maggio 2019 per la festa di San Nicola. Le cabine “gondole” saranno illuminate a led, come anche la parte centrale della circonferenza della ruota.

«Da quell’altezza - spiega il Presidente di Confcommercio BARI Bat Alessandro Ambrosi - si vede tutta la città, con il suo fascino e la vita vera del porto, con tutte le sue navi da crociera, del centro cittadino, la città vecchia e l’intero lungomare. Si tratta di una bella attrazione per vedere cose che non si vedono normalmente di questa bellissima città, e vederla da una prospettiva diversa. Un ringraziamento al sindaco Antonio Decaro per averci dato la possibilità di riportare sul lungomare di Bari una tale struttura, che siamo certi renderà felici i baresi e chiunque volesse venire nel capoluogo pugliese per vivere momenti magici, come devono essere quelli del periodo natalizio.”

Adatta a tutte le età, sarà fruibile anche ai diversamente abili, attraverso assistenza individuale affinchè possano godersi lo spettacolo nel migliore dei modi.