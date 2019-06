Portati dal veterinario e abbandonati: sei cagnolini cercano casa

Li ha portati dal veterinario dicendo di averli trovati in campagna e di non sapere come fare. Poi il ragazzo è fuggito via, dileguandosi rapidamente dall'ambulatorio, mentre ancora il dottore stava sistemando delle ciotole d'acqua per lasciar dissetare i cagnolini. Così, dopo l'insolito episodio di abbandono, sei cuccioli ora cercano casa.

Il fatto è avvenuto a Rutigliano, e a lanciare l'appello per l'adozione sono le guardie ecozoofile dell'Anpana. I cuccioli si trovano presso lo studio veterinario 'Arca di Noè': "Aiutiamo questi bellissimi pelosetti a trovare casa", è l'appello lanciato sui social dall'Anpana.