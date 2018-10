Il lancio del sacchetto...con la mira sbagliata: la busta dell'immondizia finisce sulla pensilina

Un sacchetto della spazzatura in equilibrio su una pensilina, che rischia di cadere sul marciapiede per il forte vento che sferza la città in questi giorni. Una scena inusuale, che delinea un preoccupante fenomeno attivo in città: il 'lancio del sacchetto'. A denunciarlo è l'associazione 'Sos città', che ha beccato il risultato di uno sporcaccione senza una buona mira all'incrocio tra via Isonzo e via Baracca, nel quartiere Carrassi.

La spazzatura, lanciata probabilmente da un balcone avrebbe dovuto finire vicino ai cassonetti o, forse in strada. "Non siamo una città da terzo mondo, non si possono tollerare atti di inciviltà come questo" è il monito lanciato su Facebook dall'associazione.