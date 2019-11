"Salv(p)iamo....per un mondo nuovo", festa itinerante nel quartiere Libertà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’Istituto Comprensivo “C.Perone – C.Levi” di Bari sfila per le strade del quartiere Libertà traghettando una caravella costruita da alunni e insegnanti, per diffondere il messaggio della tutela del mare e dell’ambiente. L’evento, intitolato “Salp(v)iamo per un mondo nuovo”, segna festosamente l’avvio dell’anno scolastico, coinvolgendo l’intera comunità scolastica che si sposterà di plesso in plesso, tra canti, balli, poesie e filastrocche ispirate al tema del mare, con la caravella scortata dai Figuranti di san Nicola. Il tragitto partirà alle ore 8:30 di venerdì 8 novembre, dal plesso Collodi in via Brigata Regina 27, passerà da via Napoli e da via Nazariantz, per concludersi, alle ore 12.30, nel plesso Levi in via Babudri 45. L’intento è quello di festeggiare la nostra città ed il suo mare, sensibilizzando piccoli e grandi sull’importanza della tutela ambientale, per costruire insieme un mondo migliore.