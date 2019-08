VIDEO | Bambino salvato in mare al Canalone, la proposta delle soccorritrici: "Defibrillatori sulle spiagge baresi"

"Ci piacerebbe che vengano installati dei defibrillatori sulle spiagge e magari venissero organizzati corsi sulle tecniche di primo soccorso anche per i più giovani. Così otterremo due risultati: rendere le aree più sicure e far lavorare chi è al momento è in cerca di occupazione". La proposta l'hanno fatta direttamente al sindaco di Bari, Ylenia Narsete e Antonella Tamma, rispettivamente aviere dell'Aeronautica militare e paramedico che a inizio agosto hanno salvato il piccolo Dylan al Canalone, praticandogli le manovre salvavita dopo il recupero in mare. In mattinata sono state ricevute da Antonio Decaro a Palazzo di Città per ricevere il ringraziamento del primo cittadino. E da lui hanno avuto una prima rassicurazione: "Stiamo sviluppando un protocollo - ha ricordato - per mettere a disposizione defibrillatori nei luoghi sorvegliati 24 ore su 24, come le hall degli alberghi".