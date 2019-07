Ammirare Bari da un punto d'osservazione speciale: il 12 e 13 luglio visite guidate al faro di San Cataldo

La bellezza di guardare Bari da un posto speciale, il faro di San Cataldo: le associazioni che compongono la Rete Civica Urbana del rione, hanno organizzato visite guidate per scoprire lo storico monumento, tra i simboli della città. L'appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 luglio dalle 9.30.

I visitatori potranno passeggiare nel giardino e salire le scale per raggiungere la lanterna da dove viene proiettata la luce visibile da tutta la città. Un'occasione per ripercorrere la storia di un luogo scelto anche da Guglielmo Marconi che, a poca distanza dalla struttura, effettuò importanti esperimenti scientifici: "Insieme alle altre associazioni di Rete Civica urbana - spiegano i residenti - ci auguriamo che la promozione del nostro territorio possa mettere in evidenza la bellezza è l’unicità della penisola di San Cataldo e di tutti i nostri quartieri sul mare e valorizzarli sempre più come risorse turistiche, artistiche, culturali e del tempo libero".