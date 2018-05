San Cataldo, la spiaggetta ripulita dai volontari torna sporca dopo poche ore: "Vogliamo telecamere e controlli"

Neppure il tempo di portare via cartacce e rifiuti, che gli incivili tornano a colpire, abbandonando ancora cartoni di pizza vuoti, cartacce e lattine. Siamo a San Cataldo, sulla spiaggetta del lungomare Starita a pochi passi dalla Fiera del Levante.

Sono bastate meno di 12 ore, purtroppo, per vanificare il lavoro dei volontari che ieri, armati di guanti e bustoni, avevano ripulito quel tratto di costa. Questa mattina, l'amara sorpresa. I residenti, però, non si sono persi d'animo, e hanno nuovamente rimosso i rifiuti. Resta, però, la richiesta di maggiori controlli e la proposta di installare telecamere nella zona per stanare gli sporcaccioni.