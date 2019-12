Il lungomare si San Girolamo si trasforma in set cinematografico: ciak per un film indiano

Il lungomare di San Girolamo diventa set cinematografico per una produzione indiana: in questi giorni si stanno effettuando le riprese di 'Bheeshma', pellicola prodotta dalla casa Sithara Entertainments.

A dare notizia del set è il sindaco Antonio Decaro su Facebook: "Hanno scelto - dice - proprio il nuovo lungomare di San Girolamo per alcune scene con gli attori Nitin Reddy e Rashmika Mandanna. Forse qui ancora non li conosce nessuno, ma magari a Hyderabad, in India, sono famosissimi".