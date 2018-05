Festa di San Nicola 2018: tutte le informazioni su bus, parcheggi, divieti e strade chiuse al traffico

In vista della festa di San Nicola, il Comune ha predisposto un piano speciale per la mobilità, per consentire lo svolgimento delle iniziative in programma. Dalle limitazioni al traffico, ai parcheggi, alle deviazioni di percorso per i bus, ecco tutte le informazioni utili:

PARCHEGGI, NAVETTE E DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS

DIVIETI E STRADE CHIUSE AL TRAFFICO IL 4 E 5 MAGGIO

DIVIETI E STRADE CHIUSE AL TRAFFICO IL 6 MAGGIO

DIVIETI E STRADE CHIUSE AL TRAFFICO IL 7 MAGGIO

DIVIETI E STRADE CHIUSE AL TRAFFICO L'8 MAGGIO

DIVIETI E STRADE CHIUSE AL TRAFFICO IL 9 MAGGIO