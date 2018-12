Preparativi per San Nicola: scattano le limitazioni al traffico, potenziate corse dei bus e pulizia delle strade

Manca ormai poco ai festeggiamenti per San Nicola, aperti dalla tradizione 'Fiaccolata Nicolaiana' che raggiungerà la Basilica di San Nicola nella prima mattinata. Per l'occasione sono stati attivati divieti di sosta e transito il 6 dicembre nell'area di Bari vecchia, nel Murattiano e nei quartieri da cui partiranno i tre 'rami' della processione.

Divieti di transito

In particolare i divieti di transito saranno attivi dalle 4 alla mezzanotte su piazza San Nicola, largo Urbano II e largo Abate Elia. Con l'avvio della processione, non ci si potrà muoversi in macchina anche nelle vie dove transiteranno i tre diversi cortei. Il primo partirà dalla complanare Einaudi antistante l’ingresso di Parco 2 Giugno per poi muoversi in viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza Luigi Di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II e piazza Massari; mentre il secondo partirà dalla Pineta San Francesco per poi muoversi in viale Mercadante, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lungomare Starita, corso Vittorio Veneto e piazza Massari. L'ultimo gruppo partirà invece da via San Francesco d’Assisi, per poi raggiungere via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari. Il punto di incontro dei tre cortei è in piazza Massari, dove sarà attivo il divieto, così come in piazza Federico II di Svevia, piazza Odegitria, strada del Carmine, via delle Crociate e piazza San Nicola.

Divieti di transito a partire dalle 18.45 anche in piazza San Nicola, via delle Crociate, strada del Carmine, strada S. Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada Palazzo di Città, via Fragigena, piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, strada Vallisa, via Roberto il Guiscardo, largo Chiurlia, strada Palazzo dell’Intendenza, via Boemondo, piazza Federico II di Svevia, piazza Odegitria, strada Arco della Neve, via Tancredi, strada Carmine, via delle Crociate, piazza San Nicola.

Divieti di sosta e navette potenziate

Non si potrà invece sostare, dalle 14 a mezzanotte, e comunque sino al termine della processione, in strada S. Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada Vallisa, via Roberto il Guiscardo, strada palazzo dell’Intendenza e via Boemondo.