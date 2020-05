Attualità San Paolo / Via Andrea Miglionico

Luci artistiche per il murales di San Nicola al San Paolo: l'omaggio al Patrono di Bari nei giorni del coronavirus

L'opera è stata realizzata sulla facciata di un edificio in via Miglionico. Un modo per festeggiare, seppure in modo diverso a causa dell'emergenza covid, il Santo protettore della città