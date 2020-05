'E tu ce sta a fasc do?'. Il ritorno del San Nicola 'pop': quest'anno il santo fa il verso a Decaro

Si avvicina il giorno della festa di San Nicola, santo patrono di Bari, amatissimo non solo dai cittadini del capoluogo pugliese ma anche da tanti devoti in tutto il mondo.

Quest'anno, tuttavia, a causa dell'emergenza covid-19, la tre giorni che tradizionalmente anima le strade di Bari fondendo sacro e profano in un clima di grande festa, con grande dispiacere dei baresi non si terrà. Niente corteo storico, Caravella e fuochi d'artificio: gli appuntamenti di sempre lasceranno spazio a celebrazioni perlopiù virtuali.

Virtuale è anche l'iniziativa social di Elenora Lella, digital creator classe '93, che già nel 2018 riempì le strade di Bari con l’icona di San Nicola, accompagnata dallo scherzoso invito "Andate tutti a rubare" (sulla scorta di un popolare modo di dire barese). Sempre attenta ai trend del momento, Eleonora ha pensato di riproporre la sua campagna di viral marketing anche quest'anno prendendo ispirazione da chi, suo malgrado, è diventato un vero e proprio esperto di viralità come il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

"Quest’anno - racconta Elenora a BariToday - abbiamo visto il sindaco della nostra città scendere in strada ed invitare i cittadini a rimanere a casa, diventando estremamente popolare in tutto il mondo. Questa versione del mio San Nicola si adatta alla contemporaneità dell’emergenza sanitaria, indossando una mascherina e prendendo in prestito la famosa frase del sindaco “E tu c sta a fasc do?".

Un modo simpatico per invitare i cittadini ad una nuova educazione civica che sarà fondamentale per prevenire nuovi contagi, che ha riscosso anche l'approvazione del primo cittadino, il quale ha voluto incontrare personalmente la creatrice del manifesto.