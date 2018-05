San Nicola, è il giorno della 'processione a mare'. In serata lo spettacolo dei fuochi d'artificio

Dopo lo spettacolo del corteo storico, che ha incantato il pubblico tra tradizione ed esibizioni di danza aerea e acrobazie acquatiche, arriva il giorno clou della festa di San Nicola, quello della 'processione a mare' e dello spettacolo pirotecnico serale sul molo Sant'Antonio.

La lunga giornata di festa è cominciata con l'apertura della Basilica alle 4.30 e il lancio di diane, e la prima Messa delle 5. A seguire, di buon mattino, la processione della statua di San Nicola per le strade di Bari vecchia e del Murattiano, fino al molo San Nicola per la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Cacucci, seguita dalla tradizionale 'benedizione del mare' e dall'imbarco della Statua del Santo, che anche quest'anno sarà trasportata dal peschereccio Nicolaus. In mare San Nicola resterà per tutta la giornata, fino al tardo pomeriggio, e qui baresi, pellegrini e turisti, a bordo di altre imbarcazioni, raggiungono la statua per rendere omaggio al Santo e fare un'offerta.

In Basilica, per tutta la giornata si susseguiranno le Messe, per i baresi e per i tanti pellegrini, come consuetudine giunti anche da altre Regioni per rendere omaggio a San Nicola. Alle 18.30, al Molo San Nicola, prevista la celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco Lanzolla, Parroco della Cattedrale di Bari. Alle 20 si terrà lo sbarco della Statua del Santo e la processione fino a Piazza del Ferrarese. A concludere la serata, alle 22 sul molo Sant'Antonio, lo spettacolo pirotecnico della Ditta Firelight di Valenzano.