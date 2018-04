Bari si prepara alla festa di San Nicola, in Basilica il sorteggio dei motopescherecci

Passo dopo passo, seguendo il solco delle tradizioni, la città di Bari si prepara alla festa di San Nicola. Dopo la processione della cassetta della traslazione, che domenica scorsa ha dato ufficialmente il via agli eventi della 'Sagra', nella serata di ieri, sabato 28 aprile, si è tenuto in Basilica il sorteggio dei motopescherecci per le processioni in mare.

A trasportare quadro e statua del Santo saranno rispettivamente i due pescherecci che si sono presentati per il sorteggio: la 'Domenica Madre', che nel pomeriggio del 7 maggio imbarcherà il quadro di San Nicola dalla baia di San Giorgio, e il 'Nicolaus', che invece porterà la statua del Santo nella processione a mare dell'8 maggio.

Il sorteggio è stato preceduto dalla messa celebrata da padre Giovanni Distante, rettore della Basilica di San Nicola, e seguito dalla processione della statua di San Nicola per le strade di Bari vecchia. La serata si è conclusa con lo spettacolo pirotecnico sul Molo Sant’Antonio.