In via Ricchioni tornano gli operai: ripartono i lavori per i due giardini

In via Vincenzo Ricchioni tornano gli operai. Che sia la volta buona per il completamento dei due giardinetti da tempo attesi dai residenti del San Paolo? La notizia della ripartenza dei lavori è stata data questa mattina dal presidente del Municipio, Massimo Spizzico, il quale ha reso noto che "condizioni meteo permettendo", gli interventi saranno completati entro trenta giorni. La storia del cantiere, però, è lunga: dopo uno stop di oltre un anno, dovuto a varianti al progetto, i lavori erano ripartiti a inizio luglio, per poi bloccarsi nuovamente praticamente subito. A causare la nuova interruzione, aveva spiegato a BariToday l'assessore ai Lavori pubblici Galasso, era stata l'impossibilità di procedere alla piantumazione degli alberi in estate, perchè le alte temperature avrebbero messo a rischio l'attecchimento delle piante. Ora il cantiere sembra essersi sbloccato. Si spera in maniera definitiva.