Ambienti sanificati nella chiesa del Libertà: la risposta all'emergenza sanitaria del Coronavirus

In tempi di Coronavirus, anche le chiese baresi provano a contrastare il contagio del Covid-19 con provvedimenti appositi. Tra queste, la chiesa di San Carlo Borromeo nel quartiere Libertà: "Questo ambiente è sanificato" si legge nel cartello appeso davanti all'ingresso degli edifici parrocchiali ai lati dell'edificio sacro.

"Le attuali emergenze sanitarie - prosegue il testo - ci hanno spinto a cercare nuovi sistemi di decontaminazione più efficaci. Siamo quindi orgogliosi di comunicare a tutta la nostra comunità l'attuazione di un innovativo intervento di sanificazione ambientale, a difesa della salute, per la prevenzione di malattie infettive". Insomma, un sistema di sanificazione simile a quello effettuato nelle scuole pugliesi per offrire un ambiente in cui il virus Covid-19 non possa diffondersi.

Gallery