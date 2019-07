VIDEO | Maltempo nella provincia, a Sannicandro strade come fiumi dopo l'acquazzone

Strade come laghi, con le vetture totalmente sommerse dall'acqua che fanno fatica ad avanzare in via Generale Mondelli. Uno scenario quasi da film apocalittico quello filmato da un lettore a Sannicandro, una delle città della provincia colpite dai violenti temporali annunciati dalla Protezione civile, che in giornata ha diramato l'allerta meteo arancione per le prossime ore, con il rischio di nuove grandinate soprattutto nei tratti costieri.