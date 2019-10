Domani sciopero del personale Alitalia: saltano alcuni voli da Bari verso Fiumicino e Malpensa

Saranno giornate all'insegna dei disagi anche negli aeroporti pugliesi per il trasporto aereo a causa di uno scopero proclamato da alcuni sindacati del personale navigante di Alitalia. L'agitazione farà sentire gli effetti già da questa sera ma si svolgerà principalmente domani con 8 voli cancellati da Bari verso Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Problemi potrebbero verificarsi anche giovedì 10. Assicurati i collegamenti delle fasce garantite, ovvero 7-10 e 18-21. La Compagnia ha attivato "un piano straordinario" per limitare i disagi dei passeggeri, invitandoli a verificare lo stato fel proprio volo prima di recarsi in aeroporto, utilizzando il sito alitalia.com o chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall'Italia) o il numero +39.06.65649 (dall'estero).