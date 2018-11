Personale Amtab in sciopero: bus a rischio sabato 1 dicembre

Possibili disagi nella giornata di sabato 1 dicembre per gli utenti del servizio Amtab. I sindacati Filt Cigl, Uil Trasporti e Fisast Cisas hanno infatti proclamato uno sciopero della durata di 24 ore.

Come previsto dalla normativa vigente, i collegamenti saranno attivi durante le fasce di garanzia (ore 05:30/08:30 e ore 12:30/15:30), mentre lo sciopero del personale di esercizio si articolerà secondo i seguenti orari: dalle ore 00:00 alle ore 05:30; dalle ore 08:30 alle ore 12:30; dalle ore 15:30 alle ore 00:00.

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili: per il Centro Operativo saranno attive 2 unità, per il Numero Verde una unità; per Impianti di aree di sosta automatizzate ci sarà una unità per ogni impianto; per la Squadra antincendio/emergenza sarà operativa una unità e per Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa).

Le ragioni della mobilitazione

Secondo quanto comunicato dall'azienda, le ragioni dello sciopero sono legate al "Programma d’esercizio invernale 2018/2019 e turni di servizio TPL". Nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle - rende noto inoltre Amtab - si è registrata una percentuale di adesione pari al 60%.

Ulteriori informazioni circa l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.