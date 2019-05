Personale Amtab in sciopero per quattro ore: possibili disagi il 31 maggio

Sciopero Amtab di quattro ore e possibili disagi in vista per gli utenti. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL, FAISA CISAL, CISAS, CONFAIL e CILDI per il 31 maggio. Saranno rispettate, informa l'azienda, le fasce di garanzia (ore 05:30/08:30 e ore 12:30/15:30). Le motivazioni dello sciopero, spiega l'azienda in una nota, sono relative a “Buoni pasto, sicurezza personale VTV, viabilità e sinistri, officina e manutenzione”.

>>> 31 MAGGIO, ANCHE FSE IN SCIOPERO: STOP PER 24 ORE <<<

Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari, sono: personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 08:30 alle ore 12:30; personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): ultime 2 ore della prestazione lavorativa giornaliera.

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili:

• Centro Operativo: 2 unità

• Numero Verde: 1 unità

• Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto

• Squadra antincendio/emergenza: 1 unità

• Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa)

Nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle, si è registrata una percentuale di adesione pari al 60%. Ulteriori informazioni circa l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.