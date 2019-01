Sciopero dei trasporti in arrivo: stop di quattro ore il 21 gennaio

Lunedì di possibili disagi in arrivo per chi utilizza i mezzi pubblici. Per la giornata del 21 gennaio, infatti, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero della durata di 4 ore.

Alla base dell'astensione dal lavoro, come spiegano le sigle sindacali in un comunicato congiunto, ci sono alcune novità che riguardano il settore dei trasporti: “A seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.

Per quanto riguarda Bari e provincia, finora ha comunicato le modalità di sciopero Ferrovie del Sud Est.

"Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 lunedì 21 gennaio 2019 i treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni, per lo sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale. Le segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL e UGL AUTOFERROTRANVIERI hanno proclamato uno sciopero nazionale del settore del TPL interessante tutto il personale di FSE per il giorno 21 gennaio 2019 per ragioni di natura politica. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore. Inizio alle ore 08:30

Fine alle ore 12:30. Il dato di adesione aziendale rilevato per iniziative proclamate dalle medesime sigle è del 37% riferito allo sciopero Aziendale del 6 luglio 2018".