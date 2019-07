Sciopero dei trasporti, mercoledì 24 luglio stop a bus e treni: tutte le informazioni utili

Disagi in vista per chi utilizza i mezzi pubblici nella giornata di mercoledì 24 luglio. E' stato infatti proclamato uno sciopero nazionale del settore pubblico urbano ed extraurbano, coinvolti anche taxi e treni. L'astensione dal lavoro durerà quattro ore, con modalità diverse a seconda delle aziende: saranno comunque rispettate le fasce orarie di garanzia.

Le motivazioni dello sciopero

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti hanno proclamato l'astensione dal lavoro "per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposte ‘Rimettiamo in movimento il Paese’ indirizzata al Governo". "Per la prima volta nella storia più recente - scrivono i sindacati - il Governo si contraddistingue per l’assenza di risposte strategiche, non ha mai convocato le organizzazioni sindacali e lo ha fatto solo per sporadici incontri per la gestione delle singole crisi. A seguito di questo bisogno di scelte si deve aprire un confronto punto per punto su infrastrutture, politica dei trasporti e regole ed arrivare alla sottoscrizione di un Patto per i Trasporti che parta dall’aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e che tenga conto delle esigenze di mobilità di persone e merci". "L’Italia - proseguono ancora - dal punto di vista infrastrutturale, rischia di diventare la cenerentola d’Europa se non si sbloccano le opere che la fanno viaggiare fra sud e nord a due velocità. Il sistema di regolazione dei trasporti sta penalizzando sia le lavoratrici che i lavoratori del settore.

Le modalità dello sciopero a Bari

Le aziende del trasporto locale di Bari e provincia hanno comunicato in questi giorni le modalità di svolgimento dello sciopero. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trenitalia

Dalle ore 09.00 alle ore 17.00 di mercoledì 24 luglio 2019 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per lo sciopero nazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Circoleranno invece regolarmente le Frecce di Trenitalia. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). (QUI L'ELENCO DEI TRENI GARANTITI IN PUGLIA). per informazioni è attivo il numero verde 800892021.