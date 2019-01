Controllori di volo in sciopero, disagi anche all'aeroporto di Bari: cancellati alcuni collegamenti

Sta provocando alcuni disagi anche a Bari lo sciopero dei controllori di volo indetto per oggi a livello nazionale dalle dalle organizzazioni sindacali Unica, Ugl-TA e Assivolo Quadri. Un'astensione dal lavoro della durata di quattro ore - dalle 13 alle 17 - che sta avendo ripercussioni sul traffico aereo anche nello scalo barese.

In particolare, stando alla lista pubblicata sul sito ufficiale di Aeroporti di Puglia, sono all'incirca una ventina i voli in partenza e in arrivo a Bari per i quali è stata annunciata la cancellazione durante la fascia oraria interessata dallo sciopero. Ma Adp specifica che si tratta di un elenco "redatto sulla base delle comunicazioni fornite dai vettori" e che potrebbe "subire modifiche", invitando perciò i viaggiatori interessati a contattare direttamente le compagnie aree per le informazioni sulla regolarità dei voli.

Questa la lista pubblicata sul sito di AdP:

PARTENZE

Numero volo - destinazione - orario

FR 1654 Norimberga 13.00

AZ 1648 Milano Linate 13.35

FR 8708 Parigi Beauvais 14.25

AZ 1616 Roma FCO 15.10

AZ 1652 Milano Linate 15.30

FR 8714 Torino 15.35

V7 1235 Venezia 15.50

U2 5712 Berlino TXL 16.05

U2 2834 Milano MXP 16.45

AZ 1610 Roma FCO 17.15

U2 3306 Venezia 17.30

ARRIVI

Numero volo - Origine - Orario arrivo

FR 1655 Norimberga 12.35

AZ 1613 Roma FCO 14.20

AZ 1653 Milano Linate 14.55

V7 1234 Venezia 15.25

U2 5711 Berlino TXL 15.30

U2 2833 Milano MXP 16.10

AZ 1615 Roma FCO 16.30

AZ 1635 Milano Linate 16.45

U2 3305 Venezia 16.55

FR 8715 Torino 19.25

FR 8709 Parigi Beauvais 19.50