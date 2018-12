Sciopero treni e bus Fal in Basilicata: disagi anche in Puglia e nel Barese

Il prossimo 13 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, si svolgerà uno sciopero dei dipendenti delle Ferrovie Appulo Lucane in Basilicata, proclamato da Faisa e Confail. Durante le 4 ore potranno verificarsi soppressioni di treni e corse automobilistiche.

Di seguito i convogli e le corse che potrebbero essere interessate dai disagi. Al termine, il servizio riprenderà regolarmente.



• Il treno 170 in partenza da Genzano e diretto a Gravina delle ore 16.30

• Il treno SA 157 in partenza da Genzano e diretto a Potenza delle ore 16.18

• Il treno171 in partenza da Gravina e diretto a Genzano delle ore 17.25

• Il treno SA 167 in partenza da Genzano e diretto a Potenza delle ore 18.55

• Il treno SA 158 in partenza da Potenza Inferiore Scalo e diretto a Gravina delle ore 17.25

• Il treno SA 160 in partenza da Potenza Inferiore Scalo e diretto a Genzano delle ore 19.00

• Il treno 251/253 in partenza da Avigliano Città e diretto a Potenza Inferiore Scalo delle ore 16.17

• Il treno 255/257 in partenza da Avigliano Città e diretto a Potenza Inferiore Scalo delle ore 17.32

• Il treno 259 in partenza da Avigliano Città e diretto ad Avigliano Lucania delle ore 18.05

• Il treno 261/263 in partenza da Avigliano Città e diretto a Potenza Inferiore Scalo delle ore 18.36

• Il treno 265/267 in partenza da Avigliano Città e direto a Potenza Inferiore Scalo delle ore 19.05

• Il treno 266 in partenza da Avigliano Lucania e diretto ad Avigliano Città delle ore 17.00

• Il treno 246/248 in partenza da Potenza Inferiore Scalo e diretto ad Avigliano Città delle ore 17.17

• Il treno 250/252 in partenza da Potenza Inferiore Scalo e diretto ad Avigliano Città delle ore 17.53

• Il treno 286 in partenza da Avigliano Lucania e diretto ad Avigliano Città delle ore 18.49

• Il treno 254/256 in partenza da Potenza Inferiore Scalo e diretto ad Avigliano Città delle ore 18.53

• Il Bus 1320 in partenza da Pignola per Potenza alle ore 16.00

• Il Bus 1317 in partenza da Potenza per Pignola alle ore 18.25

• Il Bus 1322 in partenza da Pignola per Potenza alle ore 19.25

• Il Bus SA 425 in partenza da Potenza per Laurenzana alle ore 17.30

• Il Bus SA 423 in partenza da Potenza per Abriola alle ore 17.15

• Il Bus 422 in partenza da Potenza per Laurenzana alle ore 16.08.