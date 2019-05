Personale Ferrovie Sud Est in sciopero, treni e bus a rischio per 24 ore

Possibili disagi in vista per i pendolari delle Ferrovie Sud Est. Le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, dalla mezzanotte alle 23.59 di venerdì 31 maggio, per ragioni di natura organizzativo-gestionale, riguardante tutto il personale di Ferrovie del Sud Est.

I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia 5.00-8.00 e 12.30-15.30, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146.

Informazioni su fseonline.it, inviando una mail a assistenzaclienti@fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090.

In occasione del precedente sciopero aziendale del 3 maggio 2019, proclamato dalle medesime sigle sindacali - comunica l'azienda - si è registrata un’adesione del personale di FSE del 25%.