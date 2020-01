Sciopero dei controllori di volo, domani giornata difficile per il trasporto aereo: numerose cancellazioni anche a Bari Palese

Domani 14 gennaio sarà una giornata difficile per chi intenderà spostarsi in aereo: è previsto, infatti, uno sciopero dei controllori di volo indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. L'agitazione durerà principalmente dalle 13 alle 17, ma in alcuni scali coprirà l'intera giornata. Per quanto riguarda lo sciopero al 'Karl Wojtyla' di Palese, attivo per 4 ore, vi saranno numerosi voli cancellati. Aeroporti di Puglia invita i Passeggeri a rivolgersi alla propria compagnia aerea, tour operator e/o agenzia di viaggio per maggiori informazioni sullo stato del proprio volo.

Di seguito l'elenco che interessa i collegamenti cancellati di Alitalia e Ryanair.

Voli Alitalia

Bari-Linate 12.45

Linate-Bari 15.15

Bari-Fiumicino 16.10

Fiumicino-Bari 13.20

Fiumicino- Bari 14.35

Bari-Fiumicino 15.10

Voli Ryanair

Bologna-Bari 18.05

Bari-Bologna 16.20

Cagliari-Bari 14.25

Bari-Cagliari 16.15

Bergamo-Bari 11.05

Bari-Bergamo 13.05

Torino-Bari 11.55

Bari-Torino 9.45

Treviso-Bari 12.45

Bari-Treviso 10.55

Cracovia-Bari 11.00

Bari-Cracovia 13.20

Praga-Bari 11.10

Bari-Praga 13.30