'Lecce m***a' su una colonna di piazza Umberto, un barese chiede di cancellarla: "Non ci fa onore"

Una colonna nella centralissima piazza Umberto di Bari, imbrattatta, chissà da quanto tempo, con la scritta 'Lecce M****', dedicata ai rivali calcistici giallorossi. E' quanto segnala a Baritoday un lettore che ha inviato una foto del monumento con tanto di scritta rossa ad insultare il capoluogo salentino: "E' incredibile - afferma il cittadino assistere ancora oggi a manifestazioni di una rivalità 'sportiva' assurda tra Bari e Lecce esplicitate su questa bella colonna davanti all'Ateneo, in pieno centro.

Il lettore lancia così una proposta: "Dopo il rifacimento della piazza, perchè non provvedere a ripulire questa colonna da una scritta assurda. Una cosa del genere non è certamente bella da vedere e non ci fa onore come città".