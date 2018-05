"No a canottiere, hot-pants e sandali da spiaggia", allo 'Scacchi' la circolare pro-decoro del preside

No a shorts troppo inguinali, canottiere e sandali da spiaggia, jeans con strappi eccessivi e pantaloni a vita troppo bassa per evitare che le ultime settimane di lezione accompagnate dai primi caldi trasformi la scuola in una succursale di un lido. Al Liceo Scientifico 'Scacchi' di Bari il preside Giovanni Magistrale ha firmato una raccomandazione con cui invita studentesse e studenti ad indossare abiti appropriati senza farsi coinvolgere da atmosfere e suggestioni estive: "Senza indulgere a noiose classificazioni o a rigidi dress code - scrive il dirigente scolastico -, ma affidandomi al buon senso di studenti maturi, famiglie e docenti, raccomando a tutti di adottare un abbigliamento che consenta di tollerare il caldo, senza far venir meno il decoro, il buon gusto e il rispetto del luogo". Per i ragazzi, dunque, raccomandati pantaloni lunghi o corti "ma non cortissimi, camicia o t-shirt". Le ragazze, invece, dovranno riporre negli armadi hot-pants, minigonne inguinali e top succinti "che lascino pance scoperte".

"Nessun sussulto di puritanesimo"

Il preside, con ironia e allo stesso tempo serietà, spiega le regioni del dispensare il consiglio: "Le seguenti raccomandazioni - scrive rivolgendosi ai ragazzi - non rivengono da un sussulto di puritanesimo vittoriano, ma dalla constatazione che comportamento e abbigliamento sono sempre in rapporto alle circostanze e ai luoghi: una cosa è la spiaggia, un’altra è una chiesa. La scuola non è una spiaggia; certo non è nemmeno una chiesa, ma ci va molto vicino, se è vero che culto e cultura hanno la stessa radice, e la scuola è sede di quel culto laico che è rappresentato dal sapere, dall’insegnamento, dall’educazione". L'appello finale è alla collaborazione anche delle famiglie e dei docenti nel far comprendere il senso di tali raccomandazioni, evitando inutili e sterili polemiche". In fondo, i giorni di scuola sono ormai agli sgoccioli.