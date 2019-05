'Il lavoro dei miei sogni', gli studenti del 'Marconi-Hack' vincono il concorso nazionale del Goethe Institut

Sono tre studenti dell’Istituto Marconi-Hack di Bari i vincitori del concorso nazionale 'Mein Traumberuf – Il Lavoro Dei Miei Sogni', un progetto per l’orientamento al lavoro promosso dal Goethe Institut – Italia, da anni in prima linea nella promozione della cultura tedesca nel mondo.

Gli studenti della 5MA hanno conquistato il primo posto con il video 'Inception', convincendo la giuria per la sua carica di originalità ed umorismo e superando la concorrenza di altre 18 scuole italiane. Il concorso, attraverso varie attività in classe e la produzione finale di un video sul tema "il colloquio di lavoro", ha offerto ai ragazzi la possibilità di confrontarsi sui propri talenti e sulle idee che sorreggono la loro professione ideale.

A premiare l’operato degli allievi del Marconi, nel corso di una cerimonia che si è tenuta venerdì nell'aula magna dell'istituto, Selin Agaoglu (Project Manager di ProRecognition, Camera di Commercio italo-tedesca Deutsche Auslandshandelskammer) Birgit Sacha (HR Specialist, BOSCH Milano) e Fabio Mollica (docente di lingua tedesca dell‘Università degli Studi di Milano). Insieme alla dirigente di istituto, Anna Grazia De Marzo, erano presenti Iris Ellenrieder, curatrice del progetto, e Cesare De Palma, in qualità di rappresentante di Confindustria nel progetto “StartNet” che ha dato vita ad una rete che unisce scuole, istituzioni, imprese, aggregazioni giovanili, e Terzo settore per promuovere la transizione dalla scuola al lavoro dei giovani in Puglia e in Basilicata.

