I baresi e le orecchiette della città vecchia: "E' una tradizione, niente fattura". C'è chi dice no: "Devono essere tracciabili"

La maggior parte chiede di cercare un compromesso tra regolarizzazione e tradizione, d'altronde nessuno rinuncerebbe a vederle impastare e preparare le orecchiette all'esterno dei sottani di Bari vecchia. Ma c'è anche chi ricorda che "le tradizioni centenarie non possono essere controllate" e quindi al bando non solo scontrini, ma anche indicazioni di provenienza dei prodotti. Mentre in città infuria ancora la polemica sulle orecchiette all'Arco basso, seguite al sequestro della Guardia di finanza nei confronti di un ristoratore, siamo andati a chiedere ai baresi la loro posizione sulla questione.