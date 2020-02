Guide volontarie per conoscere Bari e i suoi tesori: la sperimentazione per la visita del Papa

Un servizio di accompagnamento gratuito per "far vivere loro la città nell’ottica di un vero e proprio cittadino temporaneo in base al concetto 'act as a local'". E' l'iniziativa messa in piedi dall'associazione Emozione Italia in occasione della messa di Papa Francesco in programma domenica 23 febbraio, realizzato nell'ambito dell'accordo di cooperazione sottoscritto con il Distretto del Rotary 2120 Puglia/Basilicata e con il Comune di Bari.

Coloro che arriveranno domenica mattina a Bari potranno così usufruire del servizio offerto da accompagnatori volontari, che accoglieranno i visitatori, dando loro indicazioni sul loro soggiorno in città e per accompagnarli nelle zone più caratteristiche. "I volontari dell’associazione non sono perciò assimilabili a guide turistiche ma sono in grado di suggerire ai visitatori eventuali percorsi, visite, operatori turistici selezionati" spiegano dal Comune in una nota. Per chi fosse interessato ad usufruire di questa opportunità, è sufficiente compilare il form disponibile sul sito www.emozioneitalia.it (nella sezione “Prenota ora”).