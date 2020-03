La corretta pulizia delle mani? Con la Croce Rossa di Bari diventa una sfida social: la challenge che ha conquistato i giovani

Una storia di pochi secondi per rendere virale un gesto comune, che nell'epoca dell'emergenza coronavirus diventa un atto fondamentale d'amore: lavarsi bene le mani. E come diffondere tra i giovani questo messaggio? Il comitato barese della Croce Rossa Italiana ha pensato a una sfida social, una 'challenge' a scopo benefico lanciata con un video sui loro canali Facebook e Instagram:

L'igiene personale è importante, per salvaguardare la nostra salute e quella di chi ci è vicino, a partire dal lavaggio delle mani!

E tu, sei sicuro di sapere come ci si lavano correttamente le mani?

Se hai ancora qualche dubbio, proviamo a risolverlo noi lanciandoti una sfida

La sfida è appunto quella di guardare il video (che alleghiamo qui sotto) in cui un volontario mostra come lavare correttamente le mani e replicarlo con una proprio foto o un filmato, che verrà poi rilanciato tra le stories di Instagram di Cri Bari. Un'idea che sembra piacere, visto che sono tanti i ragazzi che hanno accettato la challenge e postato online la loro sequenza di corretta pulizia delle mani, accompagnata naturalmente da gif animate e musiche, come da tradizione delle stories Instagram.

