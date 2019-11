I trattori sfilano per le vie del centro storico: il corteo per la festa di San Trifone ad Adelfia

I trattori che sfilano per le vie del centro storico. Un'immagine inusuale, che nella serata del 7 novembre ha fatto da cornice alle celebrazioni dedicate a San Trifone, patrono di Adelfia. Per l'occasione è stato realizzato un mercato in via Chiesa Madre - 'Chiaccr e Frutt', organizzato dall'aps Tipica Adelfia - e i residenti hanno potuto ammirare i trattori in corteo dalla piazza centrale alla Chiesa Madre, come mostrano anche le foto scattate da Nunzio Santoro.

